Президент России Владимир Путин своим указом упростил порядок въезда для граждан Грузии, приезжающих в Россию на срок более 90 дней для работы, учёбы или других целей длительного пребывания. Указ, вступивший в силу 10 октября, был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

По данным издания «Эхо Кавказа», расширение безвизового режима теперь охватывает те категории граждан Грузии, которые ранее не могли въезжать в Россию без виз. Теперь для трудовой деятельности, учебы или временного проживания на срок более 90 дней виза не потребуется.

Это изменение происходит на фоне продолжающихся выборов в Грузии, где правящая партия «Грузинская мечта» подчеркивает важность экономических отношений с Россией, а оппозиция критикует власть за пророссийскую политику.

Россия и Грузия возобновили прямое авиасообщение в мае 2023 года, когда Путин отменил визовый режим, введенный ещё в 2000 году. Граждане России также могут въезжать в Грузию без виз, но дипломатических отношений между странами по-прежнему нет. Решение о расширении безвизового режима может повлиять на общественное мнение в Грузии, где ЕС и США усиливают критику в адрес властей Тбилиси за их политический курс.

Грузия оказалась в центре международного внимания после принятия резонансного закона «О прозрачности внешнего влияния», вызвавшего критику ЕС и США. Евросоюз приостановил процесс интеграции Грузии, а США ввели санкции против лиц, ответственных за подрыв демократии.