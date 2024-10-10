В России наблюдается серьезная нехватка кладбищ и крематориев, заявила Светлана Разворотнева, заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. Она связала это с устаревшим законом «О погребении и похоронном деле», принятым в 1996 году, который ограничивает право заниматься похоронными услугами только муниципальными организациями.

«В нем прямо указано, что заниматься погребением могут только муниципальные организации. То есть невозможно создание каких-то частных кладбищ, крематориев, других ритуальных объектов, невозможно привлечение в эту сферу капитала и инвестиций со стороны, помимо государственных», — отметила чиновница.

Разворотнева добавила, что особенно остро проблема стоит с крематориями. В России функционирует всего 27 крематориев, что означает один на 5 млн человек. Для сравнения, в Японии на один крематорий приходится 79 тыс. человек, в США — 159 тыс., а в Великобритании — 242 тыс. человек. В крупных городах России, таких как Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург, до 70% погребений осуществляется через кремацию, однако из-за нехватки крематориев жители регионов вынуждены обращаться в федеральные центры, что вызывает дополнительные неудобства.

Депутат предложила решение проблемы через изменения в законодательстве, разрешающие государственно-частное партнерство для строительства ритуальных объектов.

Также Разворотнева подчеркнула, что рост смертности, начавшийся во время пандемии коронавируса и усилившийся с начала войны в Украине, обострил ситуацию. Росстат сообщает, что за первые шесть месяцев 2024 года число умерших увеличилось на 4% в годовом исчислении, достигнув 921,1 тыс. человек. Естественная убыль населения за этот период составила 272,5 тыс. человек, продолжая негативную динамику прошлых лет, когда РФ потеряла 500 тыс. человек в 2023 году и почти 600 тыс. в 2022 году.