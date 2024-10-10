Израильские войска обстреляли позиции миротворцев ООН в Ливане в среду и четверг, сообщили в организации. Миротворческие силы ООН заявили, что двое миротворцев получили ранения в одном из инцидентов.

Сообщается, что израильский танк открыл огонь по сторожевой башне главного штаба сил в Рас-эн-Накуре. В двух других аналогичных случаях пострадавших не было, сообщил источник Reuters в ООН.

«Любое преднамеренное нападение на миротворцев является грубым нарушением международного гуманитарного права», — говорится в заявлении, где также добавили, что между израильскими военными и войсками ООН ведутся переговоры.

Израильские военные не комментировали эти сообщения. Однако в Нью-Йорке посол Израиля в ООН Дэнни Данон заявил, что Израиль сосредоточен на борьбе с «Хезболлой» и сказал, что войскам ООН стоило бы «переместиться».

Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ, англ. UNIFIL, аббревиатура от United Nations Interim Force In Lebanon) были созданы в 1978 году и расширены после безрезультатной войны 2006 года между Израилем и «Хезболлой». Среди основных стран, предоставляющих войска, — Франция, Италия, Индонезия, Малайзия и Гана.

Италия выразила протест Израилю в связи с инцидентом, о чем заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто. Обстрел баз ВСООНЛ был «абсолютно неприемлем» и явно нарушал международное право, говорится в его заявлении.