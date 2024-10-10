Северокорейские военные инженеры были развернуты в Украине с целью получения опыта реальных боевых действий. Об этом написало издание The Guardian со ссылкой на источники в Украине.

В тылу России находятся десятки северокорейцев в командах, которые «поддерживают пусковые установки для северокорейских баллистических ракет KN-23», передает газета слова неназванного источника. Эксперты считают, что вероятное присутствие корейских инженеров в Украине связано с желанием руководства КНДР получить реальный боевой опыт.

«Для Северной Кореи, которая поставила России много снарядов и ракет, крайне важно научиться обращаться с различными видами оружия и получить реальный боевой опыт», — заявил агентству AFP профессор Института Дальнего Востока в Сеуле Лим Ыль Чхоль.

KN-23 — баллистическая ракета, испытанная впервые в 2019 году. Считается, что он имеет дальность полета около 450 км с 500-килограммовой боеголовкой.