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Удар по центру Бейрута
В результате израильского авиаудара по центральным районам Бейрута погибли по меньшей мере 18 человек и около сотни были ранены
Удар по центру Бейрута
Фото: AP / Others
10 октября 2024 г.

По меньшей мере 18 человек погибли и 92 получили ранения в результате израильских авиаударов, нанесенных по двум разным районам в центре Бейрута в четверг вечером. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Ливана.

Фотограф агентства Associated Press, прибывший на место удара в Бейруте, сообщил, что первый удар, нанесенный в районе Рас-эн-Набаа, попал в нижнюю половину восьмиэтажного жилого дома, и что внутри здания продолжались взрывы. На место происшествия прибыло большое количество машин скорой помощи.

Второй удар в Бейруте, в районе Бурдж Аби Хайдар, обрушил целое здание, которое было охвачено пламенем, сообщил тот же фотограф.

Израильские военные пока не давали комментариев.

В последние недели Израиль часто устраивает бомбардировки южных пригородов Бейрута, но удары по центру столицы прежде наносились нечасто.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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