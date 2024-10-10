Медиаплатформа X (некогда Twitter — ред.) вернулась в Бразилию в среду после более чем месячной блокировки из-за конфликта между владельцем Илоном Маском и бразильскими властями.

Интернет-провайдеры начали восстанавливать доступ к платформе после того, как во вторник судья Верховного суда Александре де Мораес отменил приостановку работы социальной сети в стране.

Судья де Мораес распорядился закрыть X 30 августа в ходе спора с Маском по поводу свободы слова, ультраправых и дезинформации.

В ответ Маск обвинил судью де Мораеса в авторитарности и цензуре, хотя его решения, в том числе о приостановке деятельности X по всей стране, неоднократно подтверждались его коллегами.

Но в конечном итоге компания технологического мультимиллиардера выполнила все требования бразильских властей. Они включали в себя блокировку определенных аккаунтов, выплату штрафов и назначение законного представителя в Бразилии. Формально причиной приостановки деятельности стало невыполнение последнего требования.

Sleeping Giants Brazil, платформа для активистов, борющихся с фальшивыми новостями и языком ненависти, заявила, что возобновление деятельности X в Бразилии ознаменовало «значительную победу бразильской демократии».

«Крайне важно оставаться непоколебимыми в борьбе с попытками ослабить демократическую государственную власть, институты и ценности», — говорится в заявлении.

По оценкам, в Бразилии медиаплатформой Х пользуются от 20 до 40 млн человек, что делает страну одним из крупнейших рынков для бывшего Twitter.