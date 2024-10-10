10 октября 2024 г.
Министерство иностранных дел Турции осудило израильское нападение на Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ).
«Нападение Израиля на силы ООН после его массовых убийств мирных жителей в Газе, на Западном берегу и в Ливане свидетельствует о том, что он считает безнаказанным каждый свой шаг», — говорится в заявлении МИД.
В ведомстве призвали международное сообщество более пристально следить за тем, чтобы Израиль соблюдал закон.
«Турция вносит свой вклад в военно-морскую оперативную группу ВСООНЛ, предоставляя один корвет/фрегат и пять человек в штаб ВСООНЛ. Мы будем продолжать поддерживать все инициативы в рамках международного права, направленные на установление мира в нашем регионе», — продолжается в сообщении министерства.