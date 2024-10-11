Президент Украины Владимир Зеленский продолжает дипломатическое турне по Европе, обсуждая с ключевыми европейскими лидерами «план победы» Украины в войне против России. В Париже он встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы обсудить текущее положение дел на восточном фронте и вопросы, касающиеся усиления позиций Украины. Зеленский подчеркнул, что его стране необходимы дополнительные вооружения перед зимним сезоном, когда интенсивность боевых действий может возрасти.

В своем сообщении в Telegram Зеленский рассказал о содержании встречи с Макроном, упомянув, что обсуждались совместные инициативы по производству вооружений и защите Украины и Европы. Президент Украины также опроверг слухи о переговорах по условиям возможного прекращения огня.

«Это не было темой наших обсуждений, — сказал он журналистам в столице Франции. — Это не так. Россия активно работает, вбрасывая дезинформацию в СМИ, поэтому такие сообщения вполне понятны».

Украинский лидер отвергает любые мирные планы, которые подразумевают уступку территорий России.

Париж стал второй остановкой Зеленского после визита в Лондон, где он встретился с британским премьер-министром Киром Стармером и генсеком НАТО Марком Рютте. Зеленский заявил, что обсуждал с ними стратегические вопросы, направленные на достижение победы Украины.

Далее в ходе своего турне Зеленский направится в Рим, где встретится с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, а затем отправится в Берлин для переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.