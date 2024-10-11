Вечером 10 октября российские войска нанесли удар баллистическими ракетами по двухэтажному зданию в Одесском районе. По словам главы Одесской областной администрации Олега Кипера, удар пришелся по фермерскому хозяйству, унеся жизни четырех человек: двух женщин, 22-летнего мужчины и 16-летней девушки. Спасатели Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям извлекли из-под завалов четырех человек.

Помимо погибших, десять человек получили ранения, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Остальным оказана психологическая помощь на месте. В связи с трагедией 11 октября объявлено днем траура в Одесской области.

Минувшей ночью атаки подвергся также Киев. Российские беспилотники атаковали город. Силы ПВО успешно уничтожили все дроны. Воздушная тревога длилась более трех часов. Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.

Вечером 9 октября российские войска нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесской области. В результате атаки погибли 6 человек, еще 8 получили ранения.

Во время атаки также было повреждено гражданское судно под флагом Панамы — контейнеровоз «Shui Spirit». Это уже третье иностранное судно, атакованное Россией за последние четыре дня.

Стоит отметить, что 6 октября российские силы атаковали Одессу беспилотниками «Шахед», повредив сухогрузное гражданское судно. 7 октября в результате ракетного удара по порту Одессы погиб 60-летний украинец, 5 иностранных граждан получили ранения.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.