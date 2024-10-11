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«Милтон» опустошает Флориду
Ураган «Милтон», обрушившийся на западное побережье Флориды, привел к гибели по меньшей мере 16 человек, затопил города и оставил около 3 млн зданий без электричества
«Милтон» опустошает Флориду
Стихия нанесла значительные повреждения домам, церквям и коммерческим зданиям по всему штату / Фото: Reuters
11 октября 2024 г.

В ночь на четверг ураган «Милтон» принес на западное побережье Флориды торнадо с порывами ветра до 70 м/с и проливные дожди, вызвавшие масштабные наводнения. По последним данным Департамента охраны правопорядка Флориды, число погибших достигло 16 человек. Власти предупреждают, что эта цифра может возрасти.

Сильный удар стихии приняли на себя несколько округов, включая Сент-Люсию, где погибли пять человек в кемпинге. В Санкт-Петербурге на западном побережье Флориды зафиксированы двое погибших, также один человек найден мертвым под завалами собственного дома в соседнем округе. Губернатор Флориды Рон Десантис подчеркнул, что данные о погибших предварительные, и их число еще уточняется.

Стихия нанесла значительные повреждения домам, церквям и коммерческим зданиям по всему штату. В Санкт-Петербурге ураган сорвал крышу с бейсбольного стадиона Высшей бейсбольной лиги, а на здание местной газеты рухнул строительный кран. Городская администрация Орандж-сити сообщила об обрушении фрагментов дорожного полотна в результате ливней, которые размыли придорожный грунт, образовав овраги.

В Орландо и других крупных городах части территории остаются затопленными, а из-за многочисленных обрывов линий электроснабжения около 3 млн зданий остаются без электричества. Некоторые населенные пункты также остались без воды. Жителям, покинувшим свои дома перед стихией, власти советуют не спешить с возвращением.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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