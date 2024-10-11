ПОЛИТИКА
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Израиль лишает Газу медицины
Генеральный директор ВОЗ сообщил, что на севере Газы практически не осталось медицинских услуг, так как Израиль продолжает блокировать доступ гуманитарных миссий
Израиль лишает Газу медицины
Израиль проводит политику целенаправленного уничтожения системы здравоохранения в Газе / Фото: Reuters
11 октября 2024 г.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что медицинские услуги на севере Газы практически недоступны из-за блокады Израиля, которая ограничивает работу гуманитарных миссий. В своем сообщении на платформе X Гебрейесус рассказал, что двум миссиям ВОЗ вновь отказали в доступе на север Газы, что усугубляет ситуацию для жителей региона.

«На севере Газы почти нет медицинской помощи. Людям некуда идти», — написал Гебрейесус, призвав Израиль обеспечить доступ к больницам и прекратить насильственное перемещение палестинцев. Он также подчеркнул, что важно обеспечить доступ гуманитарных миссий, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу.

Ранее 18 международных гуманитарных организаций, включая организации из Великобритании, Франции, США и Швейцарии, также выразили тревогу по поводу ситуации на севере Газы. В своем совместном заявлении они подчеркнули, что блокада и перемещение людей ухудшат гуманитарную ситуацию, что может затруднить оказание помощи тысячам палестинцев.

В четверг комиссия ООН по расследованию представила отчет, согласно которому Израиль проводит политику целенаправленного уничтожения системы здравоохранения в Газе.

Бывший Верховный комиссар ООН по правам человека Нави Пиллэй заявила, что атаки Израиля на медицинский персонал и учреждения носят «беспощадный и намеренный характер», что квалифицируется как военные преступления и преступление против человечности.

В 24-страничном докладе, который будет представлен Генеральной Ассамблее ООН 30 октября, особо подчеркивается, что дети несут на себе основной удар от этих атак, страдая как непосредственно от военных действий, так и от разрушенной системы здравоохранения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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