Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что медицинские услуги на севере Газы практически недоступны из-за блокады Израиля, которая ограничивает работу гуманитарных миссий. В своем сообщении на платформе X Гебрейесус рассказал, что двум миссиям ВОЗ вновь отказали в доступе на север Газы, что усугубляет ситуацию для жителей региона.

«На севере Газы почти нет медицинской помощи. Людям некуда идти», — написал Гебрейесус, призвав Израиль обеспечить доступ к больницам и прекратить насильственное перемещение палестинцев. Он также подчеркнул, что важно обеспечить доступ гуманитарных миссий, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу.

Ранее 18 международных гуманитарных организаций, включая организации из Великобритании, Франции, США и Швейцарии, также выразили тревогу по поводу ситуации на севере Газы. В своем совместном заявлении они подчеркнули, что блокада и перемещение людей ухудшат гуманитарную ситуацию, что может затруднить оказание помощи тысячам палестинцев.

В четверг комиссия ООН по расследованию представила отчет, согласно которому Израиль проводит политику целенаправленного уничтожения системы здравоохранения в Газе.

Бывший Верховный комиссар ООН по правам человека Нави Пиллэй заявила, что атаки Израиля на медицинский персонал и учреждения носят «беспощадный и намеренный характер», что квалифицируется как военные преступления и преступление против человечности.

В 24-страничном докладе, который будет представлен Генеральной Ассамблее ООН 30 октября, особо подчеркивается, что дети несут на себе основной удар от этих атак, страдая как непосредственно от военных действий, так и от разрушенной системы здравоохранения.