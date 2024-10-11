Израиль ударил по центру Бейрута: 22 человек погибли, 117 ранены

22 человек погибли и по меньшей мере 117 получили ранения в результате израильских авиаударов по центру Бейрута 10 октября. Израиль никак не прокомментировал инцидент, однако армия страны перед атакой выпустила новое предупреждение об эвакуации жителей южных пригородов Бейрута. #израиль #ливан #бейрут #авиаудар #конфликт #хезболла