ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Израиль ударил по центру Бейрута: 22 человек погибли, 117 ранены
22 человек погибли и по меньшей мере 117 получили ранения в результате израильских авиаударов по центру Бейрута 10 октября. Израиль никак не прокомментировал инцидент, однако армия страны перед атакой выпустила новое предупреждение об эвакуации жителей южных пригородов Бейрута. #израиль #ливан #бейрут #авиаудар #конфликт #хезболла
Израиль ударил по центру Бейрута: 22 человек погибли, 117 ранены / Others
11 октября 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us