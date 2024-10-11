Израильский новостной сайт Walla сообщает, что 9 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Джо Байден провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили возможные ответные меры Израиля на недавний удар Ирана. Источники в израильском правительстве утверждают, что разногласия между США и Израилем по этому вопросу в значительной степени устранены.

Сообщается, что предполагаемый ответ Израиля может быть «более агрессивным», чем хотелось бы Вашингтону, однако стороны близки к согласию. На заседании Совета безопасности Израиля премьеру и министру обороны предоставили полномочия для определения времени удара.

1 октября Иран нанес мощный ракетный удар по Израилю. Поводом для атаки стало убийство руководства ливанской группировки «Хезболла». В Тегеране заявляют, что 90% ракет успешно поразили намеченные цели, Тель-Авив утверждает, что Иран запустил 180 ракет, большую часть которых удалось перехватить.

«Иран уже дважды запускал по нашей территории и нашим городам сотни ракет в ходе крупнейшей в истории атаки баллистическими ракетами. Ни одна страна в мире не потерпела бы такой атаки на свои города и граждан, и Израиль тоже», — заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху в телеобращении к нации.

За последний год Вашингтон предоставил Тель-Авиву военную помощь на $17,9 млрд. Туда входило как прямое военное финансирование, так и военная техника, артиллерийские снаряды, большое количество боеприпасов и противобункерных бомб. Всего с 1959 года общая сумма предоставленных средств Израилю достигла $251,2 млрд.