Из Ливана были запущены противотанковые ракеты, которые поразили север Израиля, сообщили в службе экстренной помощи «Красная Звезда Давида». В результате атаки в населенном пункте Йирон погиб 27-летний рабочий из Таиланда. Еще один человек получил ранения и был доставлен в ближайшее медицинское учреждение для оказания помощи.

Одновременно с этим израильские военно-воздушные силы нанесли два авиаудара по центральным районам Бейрута — Рас Аль-Наба и Баста Аль-Фавка. В результате атак погибли по меньшей мере 22 человека и 117 получили ранения, сообщило Министерство здравоохранения Ливана.

По данным Национального информационного агентства Ливана, первый удар пришелся на третий этаж восьмиэтажного здания в районе Новейри. Второй удар полностью разрушил четырехэтажное здание на улице Фатхалла в Баста Аль-Фавка.

Израильский телеканал «12» сообщил, что целью удара в районе Новейри был Вафик Сафа, глава координации и связи «Хезболлы». Сафа играет ключевую роль международного посредника между «Хезболлой» и иностранными структурами, а также между группировкой и ливанскими силами безопасности.

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что с 8 октября 2023 года в результате израильских атак погибли 2169 человек и 10212 получили ранения. За последние сутки погибли 28 человек и 113 получили ранения.