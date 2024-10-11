ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Зеленский опроверг слухи о «прекращении огня»
Президент Украины встретился с Макроном в Париже, обсудил «план победы» и военную поддержку
Зеленский опроверг слухи о «прекращении огня»
Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский / Фото: Reuters / Others
11 октября 2024 г.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Париж опроверг информацию о том, что целью его поездки является обсуждение «прекращения огня». После встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном он дал комментарий журналистам во дворе Елисейского дворца.

«Это [прекращение огня] не является темой наших дискуссий с другими союзниками, и здесь также речь об этом не шла», — заявил украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что информация о его приезде для обсуждения перемирия является дезинформацией, распространяемой Россией через СМИ.

В ходе встречи с Макроном украинский лидер представил свой «план победы», обсудил вопросы поставок боеприпасов и снятия ограничений на применение западного дальнобойного оружия. Также поднимался вопрос о финансировании для увеличения производства украинских ударных беспилотников.

Накануне Макрон посетил украинских военных 155-й бригады, проходящих обучение во Франции.

Перед визитом в Париж Зеленский провел переговоры в Лондоне с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и генсеком НАТО Марком Рютте.

По информации немецких СМИ, следующим пунктом европейского турне президента Украины станет Берлин, где запланированы встречи с канцлером Олафом Шольцем и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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