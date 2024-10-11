ПОЛИТИКА
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Израильский министр: будущее Иерусалима - это расширение до Дамаска
В документальном фильме, снятом телеканалом Arte TV, министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил о желании оккупировать не только все палестинские территории, но и Дамаск, а также земли других арабских государств. #trtнарусском #израиль #смотрич #иерусалим #сирия #дамаск #великийизраиль #оккупация #новости #трт #новостимира
Израильский министр: будущее Иерусалима - это расширение до Дамаска / Others
11 октября 2024 г.
Истории
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