МИД Ирана осудил израильский авиаудар по полевому госпиталю на границе Ливана и Сирии, назвав атаку «военным преступлением‎»‎. Представитель ведомства Эсмаил Багаи раскритиковал израильский авиаудар, отметив, что Тель-Авив намеренно бьет по гуманитарным объектам и наиболее беззащитным людям.

В своем заявлении Багаи заявил, что Израиль намеренно нанес удар по 56-коечному госпиталю, управляемому Иранским обществом Красного полумесяца (ИСКП). По словам дипломата, госпиталь был полностью разрушен вместе с оборудованием и гуманитарными грузами. О погибших и пострадавших пока не сообщалось.

Дипломат отметил, что частые удары Израиля по больницам и спасательным центрам в Газе, Ливане и Сирии — это «явные признаки того, что Тель-Авив нарушает все международные нормы и правила».

Президент ИСКП Пирхосейн Коливанд также осудил авиаудар как «очевидное нарушение международного гуманитарного права, запрещающего атаки на спасательные и медицинские центры», добавив, что госпиталь был помечен флагом Красного Полумесяца.

Министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи на встрече в Дохе со своим катарским коллегой Шейхом Мохаммедом бин Абдулрахманом бин Джассимом Аль-Тани заявил, что «агрессивное поведение» Израиля стало основной причиной нестабильности на Ближнем Востоке и, в частности, на оккупированном Западном берегу и в Ливане.

Арагчи призвал положить конец тому, что он описал как «геноцид» и разрушение инфраструктуры в Ливане и Газе. Его катарский коллега также подчеркнул необходимость регионального сотрудничества для остановки «преступлений» Израиля и поддержки палестинского и ливанского народов.

Заявления иранского министра совпали по времени с заседанием Совбеза ООН, который также осудил израильские удары по гуманитарным объектам в Газе и Ливане. Генсек ООН Антониу Гутерриш отметил, что за год израильского вторжения в эксклав были разбомблены и разгромлены сотни учебных заведений, в том числе 65, находящихся в ведении Агентства ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР).