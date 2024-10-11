ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Россия высмеяла мирные саммиты по Украине
Спикер Совфеда назвала бессмысленным участие Москвы в саммитах по «‎формуле мира»‎ Зеленского
Россия высмеяла мирные саммиты по Украине
фото: АА / Photo: AA
11 октября 2024 г.

Спикер Совета Федерации (верхняя палата российского парламента) Валентина Матвиенко заявила, что Россия не видит смысла участвовать в мирных саммитах по Украине. Политик назвала эти мероприятия пиар-акцией президента Украины Владимира Зеленского «в стиле Квартала 95» — так называлась команда КВН украинского лидера. По мнению Матвиенко, подобные саммиты не приносят реальной пользы в вопросе урегулирования войны между Россией и Украиной.

Спикер Совфеда указала на провал первого июньского саммита — Россию на это мероприятие не пригласили. По словам Матвиенко, запланированный на ноябрь второй саммит будет таким же «бесполезным и пустым‎»‎.

«А смысл этих саммитов? Первый с треском провалился, второй был бы такой же пустой и ни к чему положительному не мог бы привести», — заявила политик. По ее словам, эти мероприятия не посвящены миру и прекращению конфликта, а потому Москва не видит никакой необходимости в участии в подобных встречах.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал мирные саммиты Украины «‎междусобойчиком»‎, на который не приглашают Россию. При этом в Кремле не раз подчеркивали, что не намерены участвовать в мирной инициативе со стороны Киева.

10 октября президент Украины Владимир Зеленский объявил о подготовке к проведению второго «Глобального мирного саммита» в ноябре 2024 года. На мероприятии, по его словам, будет представлен «план победы Украины». Зеленский отметил, что окончательная дата саммита пока неизвестна, но Киев завершит подготовку к началу ноября.

Зеленский также сообщил, что обсудил детали этого плана с президентом Франции Эммануэлем Макроном, с которым провел переговоры в Париже. Кроме того, украинский лидер опроверг слухи о том, что якобы обсуждал с французским коллегой возможные условия прекращения огня с Россией и уступку территорий в обмен на мир.

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