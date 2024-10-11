Главный представитель ООН в Ливане Жанин Хеннис-Пласшерт вновь подтвердила актуальность предложения США и Франции о 21-дневном прекращении огня между Израилем и «Хезболлой». Дипломат подчеркнула необходимость полного выполнения обеими сторонами резолюции 1701 Совбеза ООН — она требует от Израиля отвести свои войска за демаркационную линию и возлагает на миротворческие силы и ливанскую армию задачу обеспечения безопасности южной границы.

Хеннис-Пласшерт призвала к дипломатическим усилиям и вновь подчеркнула необходимость немедленного прекращения огня.

Представитель ООН также отметила, что невыполнение резолюции 1701 на протяжении последних 18 лет усугубило ситуацию. Эта резолюция, принятая в 2006 году, запрещает присутствие вооруженных группировок на юге Ливана, за исключением ливанской армии. Однако и «Хезболла», и Израиль неоднократно нарушали эту резолюцию: 1 октября израильские войска вторглись на территорию Ливана, прямо нарушив все постановления ООН.

Кроме того, 10 октября миссия ООН по поддержанию мира в Ливане (UNIFIL) заявила, что израильские силы намеренно обстреляли ее позиции, ранив двух миротворцев. Агентство ООН обвинило Израиль в нарушении международного права.

Предполагаемые нападения вызвали возмущение со стороны государств — членов ООН, которые предоставляют войска в состав Временных сил ООН в Ливане. В частности, с жестким осуждением израильских действий выступила премьер Италии Джорджа Мелони, поскольку оба пострадавших миротворца — итальянские граждане.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто также осудил нападения, назвав их «неприемлемыми», и подчеркнул, что миротворческие силы останутся на месте для выполнения своего мандата.

Постпред Израиля при ООН Дани Данон в ответ заявил, что Тель-Авив привержен резолюции 1701, однако призвал к усилению мер по ее исполнению. Данон рекомендовал миротворцам ООН переместиться на 5 км севернее, чтобы не попадать под израильский огонь. Однако UNIFIL отказался исполнять это требование, отметив, что миссия ООН находится на демаркационной линии по решению Совбеза ООН, а не по приглашению властей Израиля.