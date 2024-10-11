TD Bank согласился выплатить $3 млрд, чтобы урегулировать обвинения в том, что он не обеспечил должный контроль за отмыванием денег наркокартелями, сообщили регуляторы 10 октября.

Штраф включает $1,3 млрд, которые будут выплачены Финансовой службе США по борьбе с преступностью (FinCEN) — это рекордная сумма для банка. TD также выплатит $1,8 млрд Министерству юстиции США и признает вину в нарушении Закона о банковской тайне.

Минюст США заявил, что у TD Bank были «долгосрочные, системные недостатки» в контроле за транзакциями. По данным министерства, более 90% операций с января 2018 по апрель 2024 года не отслеживались, что позволило трем сетям отмывания денег перевести через счета банка более $670 млн.

«Сделав свои услуги удобными для преступников, банк сам стал преступником», — заявил генпрокурор Меррик Гарланд.

Сотрудники банка собрали более $57 тыс. в виде подарочных карт, чтобы обработать более $470 млн наличных, не сообщая об этих операциях, заявило Министерство юстиции.

Глава TD Bank Бхарат Масрани признал ошибки и извинился. Он отметил, что банк усиливает контроль за отмыванием денег и наймет для этой цели более 700 специалистов-контролеров. Кроме того, Минюст ввел обязательный надзор за банком на следующие четыре года, а его рост в США будет ограничен регуляторами.

Из-за серьезности обвинений некоторые критики, в том числе сенатор от демократов из Массачусетса Элизабет Уоррен, заявили, что меры наказания были недостаточно строгими.

В прошлом году TD Bank уже засветился в новостях: он заплатил $1,2 млрд для урегулирования иска о причастности банка к печально известной финансовой пирамиде на $7 млрд, организованной опальным финансистом Алленом Стэнфордом более десяти лет назад. Деньги пошли для выплаты жертвам схемы, но банк отрицал свою вину.