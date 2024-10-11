Великобритания сохранила ограничения на использование Украиной дальнобойных ракет для ударов по территории России. Власти королевства уведомили об этом президента Украины Владимира Зеленского во время его визита Лондон 10 октября, сообщили на Даунинг-стрит.

Украинский президент встретился с Киром Стармером и повторил свою просьбу разрешить Киеву наносить удары по российским военным объектам с помощью ракет Storm Shadow, которые имеют дальность 250 км. Зеленский утверждает, что эти ракеты крайне важны для защиты украинских городов и инфраструктуры. Однако Стармер повторил свой отказ.

Хотя в сентябре СМИ предполагали, что Великобритания и США могут одобрить этот запрос, особенно на фоне наступления российских войск на западе Донецкой области, в районе Угледара и Покровска. Однако после последующих переговоров Стармера с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне изменений не произошло.

Представитель британского правительства заявил, что «ни одна война не была выиграна одним только оружием», подчеркнув, что власти Британии изучают другие способы стратегической поддержки Киева.

Во время встречи с Зеленским новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что вопрос о дальнобойных ракетах обсуждался. Однако он вновь отметил, что результат войны не изменит одна система вооружений. Генсек также подтвердил, что юридических препятствий для использования Украиной западного оружия против России нет, однако условия его применения решают отдельные государства.

Зеленский, представив Стармеру свой «план победы», подчеркнул необходимость дальнобойных возможностей для ослабления способности России наносить удары по Украине. Тем не менее, члены НАТО во главе с США остаются осторожными в отношении действий, которые могут спровоцировать прямой конфликт с Россией. Главная причина спешки Зеленского — приближающиеся президентские выборы в США. В Киеве опасаются сокращения военной помощи, если Дональд Трамп вернется к власти.