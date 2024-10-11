Нобелевский комитет объявил лауреатом премии мира 2024 года японскую организацию «Нихон хиданкё», объединяющую хибакуся — людей, переживших ядерные удары по Хиросиме и Нагасаки. Эта организация удостоена премии за активную деятельность в области ядерного разоружения, а также за привлечение внимания к опасностям, связанным с ядерным оружием, и настойчивые предупреждения миру о последствиях его использования. Награда присуждена «Нихон хиданкё» за усилия по формированию глобального табу на использование ядерного оружия.

По данным Нобелевского комитета, трагедия Хиросимы и Нагасаки, сохранившаяся в памяти хибакуся, помогает осознать истинный масштаб разрушений, которые несет ядерное оружие. Важная работа «Нихон хиданкё» направлена на обеспечение мира без ядерных вооружений, что особенно актуально в условиях, когда некоторые ядерные государства модернизируют свои арсеналы, а другие страны проявляют интерес к их разработке.

Представители хибакуся, пережившие кошмар атомных взрывов, на протяжении десятилетий делились своими воспоминаниями и проводили образовательные кампании по всему миру, демонстрируя, что такие разрушительные силы не должны быть использованы снова.

Нобелевский комитет подчеркнул, что в наше время, когда ядерное табу подвергается значительному давлению, важно помнить о катастрофических последствиях применения ядерного оружия.

Премия мира, учрежденная Нобелем, с 1901 года была вручена 111 личностям и 31 организации.

В этом году, кроме премии мира, уже были вручены награды за достижения в литературе, химии, физике и медицине. Лауреаты Нобелевской премии традиционно получают золотую медаль, именной диплом и денежное вознаграждение в размере 11 млн шведских крон (около 1,1 млн долларов).