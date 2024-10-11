В результате трагической эскалации насилия на северо-западе Мексики по меньшей мере 192 человека стали жертвами кровавой разборки между соперничающими наркокартелями в штате Синалоа. Эти тревожные данные предоставил Совет по общественной безопасности штата, состоящий из членов гражданского общества Синалоа, включая ученых и представителей бизнеса. С начала насилия 9 сентября также было зарегистрировано 226 исчезновений, что оставило семьи в состоянии опустошения, а сообщества — в смятении.

Конфликт унес не только жизни 192 мексиканцев, но и заставил около 200 семей покинуть свои дома. Люди бежали, спасаясь от насилия и возможной мести враждующих наркокартелей. За сентябрь вынужденно закрылись 180 компаний в Синалоа, потеряны около 2000 рабочих мест.

Рост насилия в значительной степени связан с вакуумом власти, образовавшимся после ареста Исмаэля «Эль Майо» Замбады, известного наркокороля и сооснователя картеля Синалоа. После его ареста в июле динамика власти в картеле резко изменилась: сыновья Хоакина «Эль Чапо» Гусмана, известные как «Чапитос», начали насильственную дележку власти, что еще больше усугубило уже и так нестабильную ситуацию в их родном штате.

В ответ на растущее насилие губернатор Синалоа Рубен Роха Моя развернул 590 военнослужащих Национальной гвардии в регионе, надеясь, что присутствие армии поможет стабилизировать ситуацию. Однако пока эта стратегия была малоэффективной.

Несмотря на усилия правительства, аналитики скептически относятся к текущим стратегиям. Новоизбранная президент Мексики Клаудия Шейнбаум пообещала бороться с засильем наркокартелей, улучшив разведывательную и следственную работу. Однако многие считают, что ее подход, отражающий стратегию ее предшественника «объятия, а не пули», не имеет необходимой строгости для эффективного решения глубоко укоренившихся проблем организованной преступности.

С уровнем убийств около 24 на 100 000 жителей в 2023 году — более чем в четыре раза превышает уровень в США — Мексика по-прежнему остается крайне опасной страной. Риск быть убитым шальной пулей здесь существенно выше, чем в других странах обеих Америк.