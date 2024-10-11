Согласно сообщению газеты Israel Hayom, Управление земельных ресурсов Израиля объявило о конфискации земли в районе Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме, где расположена штаб-квартира Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Член Кнессета от партии Ликуд, Дан Илоз, прокомментировал это событие, назвав его «важным шагом», но отметил, что этого недостаточно, и обвинил агентство в «прикрытии терроризма под видом гуманитарной помощи».

Решение было объявлено вскоре после того, как члены Совета Безопасности ООН предупредили Израиль о последствиях нового закона, который ограничит работу БАПОР. Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд выразила обеспокоенность, заявив, что этот закон может ограничить взаимодействие агентства с израильскими властями и лишить ООН международных привилегий.

В январе Израиль обвинил 12 сотрудников БАПОР в причастности к атаке ХАМАС на юг Израиля, что временно приостановило финансирование агентства рядом стран. Однако большинство стран, таких как Германия, Канада и Австралия, возобновили финансирование после того, как ООН не нашла доказательств обвинениям Израиля.

Ранее израильские войска обстреляли позиции миротворцев ООН в Ливане. Миротворческие силы ООН заявили, что двое миротворцев получили ранения в одном из инцидентов.

Сообщается, что израильский танк открыл огонь по сторожевой башне главного штаба сил в Рас-эн-Накуре.

«Любое преднамеренное нападение на миротворцев является грубым нарушением международного гуманитарного права», — говорится в заявлении, где также добавили, что между израильскими военными и войсками ООН ведутся переговоры.