Жители Стокгольма пронесли по городу гробы с фото убитых палестинцев

Сотни жителей Стокгольма прошли «молчаливым маршем» в знак солидарности с Палестиной и Ливаном. Демонстранты несли символические гробы с фотографиями убитых Израилем палестинцев. Этот протест был частью глобальной волны солидарности с палестинцами и выражал требование прекратить израильские атаки на Газу и другие территории. Организаторы призывали к немедленному прекращению огня и неограниченному доступу гуманитарной помощи в пострадавшие районы. Протесты получили широкий общественный резонанс, привлекая внимание к гуманитарному кризису на Ближнем Востоке. #trtнарусском #стокгольм #палестина #протест #газа #демонстрация #солидарность #молчаливыймарш #новости #трт #shorts