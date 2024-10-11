Обгоревшие после израильских атак ливанцы рассказывают о пережитом

В результате израильских авиаударов по Ливану сотни человек с сильнейшими ожогами оказались в больницах. Пациенты рассказали, что им пришлось пережить после израильских атак. Люди буквально вспыхивали как спички, многие из них падали в воронки от взрывов. С 23 сентября, когда Израиль активизировал атаки на Ливан, были убиты более двух тыс. и ранены около 4 тыс. человек. #trtнарусском #израиль #ливан #авиаудары #ожоги #пострадавшие #конфликт #гуманитарныйкризис #война #новости #трт #новостимира