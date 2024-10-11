Шон Комбс, известный также как P. Diddy, инициировал судебный иск против федеральных прокуроров и сотрудников Службы внутренней безопасности США, обвинив их в утечке видео, которое может повлиять на его уголовное дело. Как сообщает The New York Times, адвокаты музыканта заявили, что опубликованные весной 2024 года кадры были важными доказательствами, касающимися обвинений против Комбса в жестоком обращении с его бывшей девушкой Кассандрой Вентурой.

По словам защиты Комбса, это видео вызвало предвзятую предсудебную огласку, что может повлиять на будущих присяжных и помешать справедливому суду. Согласно уголовному законодательству США, прокурорам запрещено разглашать информацию, рассматриваемую присяжными. На данный момент, отмечает ABC News, представители прокуратуры еще не отреагировали на заявление защиты.

Комбс также направил суду запрос о скорейшем назначении даты судебного разбирательства. Адвокаты подчеркнули, что он намерен активно отстаивать свои права и требует назначения суда весной 2025 года.

Обвинения против Комбса касаются, в частности, создания «преступного сообщества», торговли людьми и других тяжких преступлений. Недавние обвинения также включают иски со стороны 120 предполагаемых жертв, некоторые из которых утверждают, что подверглись сексуальному насилию в несовершеннолетнем возрасте. Сам рэпер отрицает все выдвинутые против него обвинения.