ПОЛИТИКА
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Израильские дроны годами шпионили за ливанцами
Россиянка Евгения Сипатова из Ливана рассказала TRT на русском о том, как Израиль годами шпионил за ливанцами, используя дроны. Евгения замужем за ливанцем и прожила неподалеку от границы с Израилем 7 лет. Эти дроны не только использовались для сбора информации, но и служили инструментом израильских военных для точных ударов по целям на ливанской территории. В последние годы активность дронов значительно увеличилась, особенно в свете обострения конфликта между Израилем и «Хезболлой». Дроны стали символом израильской разведки, которая оказывает сильное давление на Ливан и его граждан. Международное сообщество неоднократно осуждало подобные действия, называя их нарушением суверенитета Ливана и прав человека. #trtнарусском #израиль #ливан #шпионаж #дроны #конфликт #новости #трт #новостимира
Израильские дроны годами шпионили за ливанцами / Others
11 октября 2024 г.
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