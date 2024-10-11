Встреча президентов России и Ирана Владимира Путина и Масуда Пезешкиана состоялась на полях Международного форума в Ашхабаде. «Отношения Тегерана и Москвы носят стратегический и дружеский характер. Наше экономическое и культурное сотрудничество становится крепче с каждым днем», — отметил Пезешкиан.

По его словам, позиции обеих стран касательно различных международных повесток на мировой арене похожи. Однако ранее Пезешкиан отмечал, что взгляды на наиболее чувствительный для Москвы вопрос — войну в Украине — сильно отличаются. Тегеран никогда не одобрял российскую агрессию против Украины, предупреждал глава государства.

Тогда заявление вызвало в СМИ некоторые сомнения. Ряд стран, в том числе США и Великобритания, обвиняют Тегеран в поставках вооружений Москве, которые могут быть использованы против Украины. Речь идет не только о беспилотниках «Шахед», но и баллистических ракетах. Официально власти Ирана и России факт сделок с передачей оружия не признают.

«Отношения с Ираном носят для нас приоритетный характер, и они развиваются очень успешно. В этом году мы наблюдаем рост товарооборота. Правда, он не отыграл определенного падения прошлого года, но тенденция хорошая», — также подчеркнул Путин в ходе встречи с иранских лидером в Туркменистане.

Напомним, в июле в Иране прошли президентские выборы. Масуд Пезешкиан набрал 53,5% во втором туре. 28 июля текущего года верховный лидер Ирана Али Хаменеи официально назначил Пезешкиана на должность президента. Его предшественник Ибрагим Раиси погиб в мае в результате крушения вертолета.

О том, что обсуждали лидеры двух стран во время первой личной встречи, TRT на русском рассказал востоковед, автор Telegram-канала «Восточные ворота» Андрей Онтиков:

— Спектр обсуждаемых тем мог быть невероятно широким. Безусловно, обсуждалось двустороннее сотрудничество, экономическое взаимодействие, вопросы товарообмена, торговли, а также ситуация с проведением платежей.

Кроме того, разговор мог касаться темы сотрудничества Ирана и России в контексте украинского кризиса и военно-технического партнерства. Речь могла идти о действиях Израиля на Ближнем Востоке и перспективах израильского ответа на иранские удары.

— По каким вопросам у сторон могут быть разногласия?

— Это проблема Зангезурского коридора. Как известно, Азербайджан требует, чтобы он был под международным контролем. Транспортный коридор обеспечит поток товаров между Азербайджаном и Нахчываном, который затем проходит в Турцию. Москва, судя по всему, такую идею поддерживает.

Однако Армения выступает против любого международного контроля, и это решение поддерживает Тегеран. Коридор проходит вдоль армяно-иранской границы, и некий дополнительный наднациональный контроль может создать для Ирана проблемы политического, военного и экономического характера.

Поэтому наверняка вопрос, как быть с этой ситуацией, также стоял на повестке.

— Как в целом можно оценить переговоры?

— Полагаю, что основные спорные темы президенты обсудили, но дискуссия еще продолжится. Владимир Путин пригласил Масуда Пезешкиана посетить Россию, и тот согласился.

Ну и, конечно, на повестке дня стоит подписание соглашения о всеобъемлющем сотрудничестве между Россией и Ираном. Судя по заявлениям официальных лиц, документ нуждается лишь в том, чтобы поставить под ним подписи. Так что ожидаем, что будет некое дополнительное мероприятие, которое позволит подписать такого рода документ.

Когда это будет, пока неизвестно. Но, насколько я понимаю, это достаточно обозримая перспектива.