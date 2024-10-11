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Учителя из Газы обучают детей посреди развалин разбомбленных школ
Группа учителей из Хан-Юнуса организовала обучение палестинских детей среди развалин школы, которую разбомбил Израиль. Десятки тысяч детей Газы сейчас лишены возможности учиться. Практически все школы эксклава разрушены. Израиль на протяжении уже года наносит удары по жилым домам, школам, больницам, мечетям и церквям Газы. Уничтожение гражданских объектов, согласно международным нормам, считается военным преступлением. #trtнарусском #газы #разрушениешкол #израиль #учителя #война #гуманитарнаякатастрофа #правачеловека #образование #трт #новости #shorts
Учителя из Газы обучают детей посреди развалин разбомбленных школ / Others
11 октября 2024 г.
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