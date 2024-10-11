Канцлер Германии Олаф Шольц встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле 19 октября, где они обсудят войну в Украине и ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом в пятницу сообщил официальный представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер на правительственной пресс-конференции.

На повестке дня также будут вопросы миграции, двусторонней и экономической политики, отметил Бюхнер, не став вдаваться в детали. Он лишь отметил, что Турция является очень важным партнером для Германии по вопросам войны в Украине.

По данным немецкой газеты Der Spiegel, ФРГ впервые за много лет одобрила масштабный экспорт оружия в Турцию. Совбез Германии, который проводит секретные заседания, одобрил продажу оружия Турции на сумму 368 млн долларов, утверждает издание.

Пакет, как сообщается, включает в себя 100 зенитных ракет и торпед для турецкого флота, а также значительные пакеты материалов для модернизации турецких подводных лодок и фрегатов. Германия сейчас также пересматривает запрос Турции на истребители Eurofighter после того, как первоначально выражала сомнения по поводу этого шага, пишет Der Spiegel.

В последний раз канцлер Германии посещал Турцию в марте 2022 года - через несколько месяцев после вступления в должность.

Официальные турецкие источники пока не подтверждали визит Шольца в Стамбул.