Британский политик и экс-лидер Лейбористской партии Джереми Корбин встретился с автралийским журналистом, активистом и основателем проекта WikiLeaks Джулианом Ассанжем. Корбин намекнул, что примет участие в том, чтобы добиться оправдания Ассанжа. Об этом политик сообщил в своем посте на Facebook, сопроводив его совместной фотографией.

«Для меня было большой честью встретиться с Джулианом Ассанжем и отпраздновать его долгожданную свободу. После многих лет неустанных кампаний Джулиан наконец-то был признан политическим заключенным - это важнейшая победа», - написал Корбин.

«Теперь мы должны сосредоточиться на следующем шаге: добиться его оправдания», - добавил Корбин.

Ассанж был освобожден из тюрьмы Белмарш утром 24 июня после 1901 дня заключения. Высокий суд Лондона освободил его под залог.

Ассанжа обвиняют в шпионаже за публикацию служебных документов США о войнах в Афганистане и Ираке и дипломатических телеграмм в 2010-2011 годах, что грозило ему до 175 лет заключения. Ассанж не признавал свою вину.

С 2012 по 2019 год Ассанж находился в посольстве Эквадора в Лондоне. После лишения политического убежища, он был арестован британской полицией и отправлен в тюрьму. Местный суд разрешил его экстрадицию в США в апреле 2022 года, но защита подала апелляцию. В марте Высокий суд Лондона постановил, что Ассанж не будет немедленно экстрадирован в США. В мае суд разрешил ему обжаловать решение об апелляции.

«В конце концов я выбрал свободу вместо недостижимого правосудия после того, как меня много лет держали под стражей и приговорили к 175 годам лишения свободы без предоставления каких-либо действенных средств правовой защиты», — заявил Ассанж в своей первой публичной речи после освобождения, когда выступал перед представителями ПАСЕ по правам человека в Страсбурге.

Ассанж основал сайт Wikileaks в 2006 году. Он утверждает, что опубликовал более 10 млн документов, в том числе множество конфиденциальных или закрытых официальных сообщений, связанных с войной, шпионажем и коррупцией. 2010 году он опубликовал видеозапись с военного вертолета США, на которой видно, как американские военные убивают мирных жителей в Багдаде.