Семейная компания кандидата в президенты США Дональда Трампа пытается возобновить переговоры об открытии роскошного отеля в оккупированном Восточном Иерусалиме, пишет газета The New York Times (NYT).

В прошлом году Trump Organisation пыталась заключить сделку по созданию отеля под брендом Trump на месте бывшего МИД Израиля. Компания также рассматривала возможность переоборудования строящегося небоскреба рядом со штаб-квартирой израильской армии в Тель-Авиве в еще один отель. Ожидается, что после завершения строительства в этом здании будет самое большое количество гостиничных номеров в Израиле.

Эрик Трамп, сын экс-президента и нынешний глава семейного бизнеса, изучал возможность реализации гостиничных проектов в оккупированном Восточном Иерусалиме и Тель-Авиве, продолжая эти усилия даже после того, как Дональд Трамп объявил о своем выдвижении на предстоящих выборах в США.

Ни одна из сделок не была завершена, а после 7 октября 2023 года переговоры были приостановлены. Однако компания по-прежнему заинтересована в управлении отелем в Израиле.

«Сделка абсолютно точно состоялась бы, если бы не 7 октября», - сказал Эрик в интервью NYT.

По его словам, компания «определенно» подпишет сделку, «когда разрешится текущая ситуация, которую мы все наблюдаем по телевизору каждый день».

Два отеля, которые рассматривает Trump Organisation, принадлежат Nitsba Group, израильской компании по недвижимости. По словам Хаима Цуффа, председателя совета директоров Nitsba Group, они уже достигли соглашения о цене и других деталях строительства роскошного отеля в Иерусалиме, а в перспективе планируют расширить его до Тель-Авива. Бизнес семьи Трампа не будет владеть отелями, но намерен выступить в качестве управляющей компании.

Компания Lockwood, занимающаяся недвижимостью во Флориде, подтвердила NYT, что переговоры были прекращены из-за «этического вопроса, связанного с растущей вероятностью Дональда Трампа стать кандидатом от республиканцев». Но в августе Lockwood связалась с одним из руководителей Nitsba, заявив, что Эрик Трамп хочет возобновить переговоры, «когда наступит подходящий момент».

Несмотря на продолжающуюся президентскую кампанию Дональда Трампа, Trump Organisation изучает другие сделки, включая проекты в Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, а также строительство отеля и поля для гольфа во Вьетнаме, сообщает NYT.