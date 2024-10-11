В случае нападения России на Польшу или страны Балтии последует «немедленный ответ» и удар по Санкт-Петербургу. Об этом заявил бывший начальник польского генштаба Раймунд Анджейчак на конференции Defending Baltics 11 октября.

По словам Анджейчака, если ВС РФ пересекут границу с Литвой, то в «первую же минуту» союзники нанесут удар по всем стратегическим объектам России в радиусе 300 км.

«Ударим прямо по Санкт-Петербургу», - добавил он.

Чтобы подготовиться к такому сценарию, Польша в настоящее время закупает 800 ракет с дальностью действия до 900 км, которые будут развернуты в случае нападения России.

«Украина дает нам выиграть несколько лет. Если Россия победит <…>, у нас будет одна российская дивизия во Львове, одна в Бресте и одна в Гродно (последние два города находятся на территории граничащей с Польшей Беларуси - ред.)», - добавил Анджейчак, подчеркнув, что нападение на страны Балтии или Польшу будет означать «начало тотальной конфронтации».

Советник президента Литвы по нацбезопасности Кястутис Будрыс аналогично полагает, что победи Россия в Украине, ее «экспансионизм» будет направлен на Эстонию, Латвию, Литву и Польшу. А командующий литовской армией Раймундас Вайкшнорас добавил, что страны Балтии должны будут ответить немедленно, не дожидаясь решения НАТО в соответствии со статьей 5 о коллективной обороне.

Польшу называют самой стремительно милитаризирующейся страной в Европе. У Варшавы третью по величине армию НАТО и самую большую армию альянса в Европе, как показали недавно опубликованные данные. По оценкам НАТО на этот год, польские вооруженные силы насчитывают 216 100 человек. Это уступает только США (1,3 млн человек) и Турции (481 тыс. человек). Еще недавно, в 2022 году численность армии Польши составляла лишь около 150 тыс. человек - за два года страна нарастила свои вооруженные силы, с отрывом обогнав Германию и Францию.