Ветеран вооруженных сил США был арестован израильскими войсками, когда сопровождал палестинского фермера в деревне на Западном берегу реки Иордан, сообщает Международное движение солидарности (ISM). Майкл Якобсен находился в палестинской деревне Масафер Ятта, когда к нему и другим активистам, а также палестинским землевладельцам в четверг утром подошли израильские солдаты.

По словам представителей ISM, фермер, которого сопровождал Джейкобсен, столкнулся с «ежедневными преследованиями, нападениями и вторжениями на его частную землю со стороны израильских поселенцев и оккупационных сил». Солдаты потребовали у них удостоверения личности, а затем вызвали израильскую полицию, которая арестовала Якобсена и поместила его под стражу в центр допросов.

«В этом центре допросов находится специальная оперативная группа, созданная печально известным израильским министром Итамаром Бен Гвиром. Эта группа была создана в ответ на то, что некоторые государства, в том числе США, наложили санкции на поселенцев, которые совершали [в отношении палестинцев Западного Берега] насильственные действия», - сообщили представители ISM изданию Middle East Eye.

«Поскольку международные активисты сообщали своим правительствам о насилии со стороны поселенцев, свидетелями которого они стали, в марте 2024 года был создан израильский правительственный комитет с целью избавиться от активистов», - добавили они.

Полиция заявила адвокату гражданина США, что Якобсен «создает угрозу для общества, провоцируя беспорядки», и обвинила его в незаконном въезде в страну, поскольку подозревала его в поддержке возглавляемого палестинцами движения бойкота, санкций и отстранения (BDS).

По словам представителей ISM, ему угрожали «тюремным заключением и депортацией, если он немедленно не покинет страну», и он предпочел уехать в Иорданию.

В Госдепе США пока не комментировал арест Якобсена.

11 мая 2022 была убита другая гражданка США - журналистка палестинского происхождения Ширин Абу Акле. Она была убита выстрелом в голову во время съемки репортажа о вторжении израильских военных в лагерь палестинских беженцев в Дженине на оккупированном Западном берегу.

В августе израильские войска выстрелили в ногу американскому гражданину Амадо Сисону (имя изменено из соображений безопасности - ред.), когда он находился на демонстрации в Бейте, палестинской деревне недалеко от оккупированного города Наблус на Западном берегу реки Иордан.

Затем, почти месяц спустя, в сентябре, гражданка Турции и США Айшенур Эзги Эйги была застрелена израильскими войсками во время демонстрации в той же деревне Бейта.

Эйги стала третьим человеком из ISM, убитым израильскими войсками. Организация была основана в 2001 году для поддержки палестинцев на оккупированных территориях путем ненасильственного протеста.

16 марта 2003 года американская активистка Рейчел Корри была раздавлена израильским бульдозером в Рафахе в секторе Газа, а несколько месяцев спустя израильские войска застрелили Тома Харндалла в Газе в январе 2004 года.