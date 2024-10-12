В Ингушетии произошло вооруженное нападение на сотрудников Центра по противодействию экстремизму МВД. Инцидент произошел при въезде в Магас на федеральной трассе. Неизвестные расстреляли автомобиль с полицейскими, в результате чего трое сотрудников по фамилии Аушевы погибли. Их имена - Илез, Беслан и Амир.

По предварительным «Базы», целью нападавших был заместитель главы Центра «Э» по Республике Ингушетия Адам Хамхоев, который находился в машине, но не пострадал. Источники сообщают, что это уже пятое покушение на Хамхоева. Ранее он дважды получал ранения при попытках покушения.

Нападавшие скрылись с места события на автомобиле ВАЗ-99, который позже был обнаружен сгоревшим в селе Майский на границе Ингушетии и Северной Осетии. В республике объявлен план «Перехват» для розыска нападавших.

Стоит отметить, что Адам Хамхоев ранее был заместителем Ибрагима Эльджаркиева, бывшего главы ингушского Центра противодействия экстремизму, убитого в Москве.

Этот инцидент продолжает серию нападений на правоохранительные органы в регионе. В конце апреля в Карачаево-Черкесии произошло два подобных нападения, в результате которых погибли четверо полицейских и пятеро нападавших. А в конце июня более 15 полицейских стали жертвами нападения боевиков в Дагестане.