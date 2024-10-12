В пятницу Никарагуа объявила о разрыве дипломатических отношений с Израилем. Правительство страны назвало израильское правительство «фашистским» и «геноцидным», объяснив свое решение продолжающимися атаками Израиля на палестинские территории.

Ранее в тот же день конгресс Никарагуа принял резолюцию с просьбой предпринять действия в годовщину начала войны в секторе Газа. Правительство Никарагуа также отметило, что конфликт «распространяется на Ливан и серьезно угрожает Сирии, Йемену и Ирану».

В конце 2023 года ЮАР инициировала судебное разбирательство против Израиля в Международном суде ООН. Основанием для иска стали нарушения Израилем Конвенции о геноциде, принятой в 1948 году. Помимо этого, Израиль обвинили в чрезмерном применении силы и принудительном перемещении гражданского населения.

Спустя несколько недель, в январе 2024 года, Никарагуа выразила желание присоединиться к судебному процессу, подав соответствующее ходатайство в Международный суд. В то время президент Никарагуа Ортега выступил с требованием к Израилю немедленно остановить военные действия против палестинского народа.

Решение разорвать дипотношения с Тель-Авивом принято на фоне продолжающегося вторжения Израиля в сектор Газа, начавшегося после операции палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года. Несмотря на резолюцию Совета Безопасности ООН, призывающую к немедленному прекращению огня, Израиль продолжает боевые действия в палестинском эксклаве.

По данным местных органов здравоохранения, с начала конфликта погибло более 42 100 человек, в основном женщины и дети, и более 98 100 получили ранения. Израильское наступление привело к перемещению почти всего населения сектора Газа в условиях продолжающейся блокады, вызвавшей острую нехватку продовольствия, чистой воды и медикаментов.

Израиль в настоящее время также сталкивается с обвинениями в геноциде в Международном суде ООН за свои действия в секторе Газа.