Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу вновь призвал прекратить экспорт оружия в сектор Газа и Ливан. Он заявил, что это единственный способ положить конец двум конфликтам, в которых участвует Израиль.

На пресс-конференции на Южном Кипре после встречи Med9, объединяющей средиземноморские страны ЕС, Макрон подчеркнул: «Это ни в коем случае не призыв разоружить Израиль <...>, а призыв остановить любую дестабилизацию в этой части мира».

Президент Франции также отметил необходимость прекращения огня как в Газе, так и в Ливане. «Мы повторили необходимость прекращения огня, и это прекращение огня необходимо как в Газе, так и в Ливане. Оно необходимо сейчас как для наших заложников, так и для гражданского населения, ставшего жертвами насилия, а также для предотвращения регионального заражения», — заявил французский президент.

«Вот почему Франция призвала прекратить экспорт оружия, используемого на этих театрах военных действий <...>. Мы все знаем, что это единственный способ положить этому конец», — добавил Макрон.

Это заявление последовало за аналогичным призывом Макрона в прошлую субботу, на который премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху охарактеризовал как «позор». По мнению израильского премьера, ограничения в отношении Израиля лишь послужат Ирану и его союзникам. Позднее Елисейский дворец поспешил сгладить ситуацию.

Стоит отметить, что Франция не является крупным поставщиком оружия для Израиля. В прошлом году объем поставок военной техники составил всего 30 млн евро.

Заявления Макрона звучат на фоне продолжающегося вторжения Израиля в сектор Газа. По данным местных органов здравоохранения, в палестинском эксклаве погибло более 42 100 человек, в основном женщины и дети, и более 98 100 получили ранения. Израильское наступление привело к перемещению почти всего населения сектора Газа в условиях продолжающейся блокады.

Усилия по достижению прекращения огня в Газе и соглашения об обмене пленными между Израилем и ХАМАС, предпринимаемые США, Египтом и Катаром, не увенчались успехом из-за отказа премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху прекратить войну.

В настоящее время Израиль сталкивается с обвинениями в геноциде в Международном суде ООН за свои действия в секторе Газа.