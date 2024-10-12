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Что происходит под Курском?
Российская армия начала масштабное наступление в Курской области. Наиболее интенсивные бои ведутся за контроль над Любимовкой. Ситуация остается динамичной и неопределенной
Что происходит под Курском?
Украинские военнослужащие проходят подготовку в Сумах / Фото: Reuters / Others
12 октября 2024 г.

Российская армия развернула крупное наступление в Суджанском и Глушковском районах Курской области, часть которых была захвачена украинскими войсками в августе. Сообщения о значительном продвижении российских сил и возможном окружении некоторых частей ВСУ начали поступать 10 октября, однако официальные источники не подтверждают эту информацию.

Основные события сосредоточены вокруг населенного пункта Любимовка. Различные источники предоставляют противоречивую информацию о ситуации в этом районе. Российский блогер Юрий Подоляка заявил о полном окружении украинского гарнизона, в то время как другие источники описывают ситуацию как более сложную.

Украинские источники также подтверждают обострение ситуации. DeepState сообщает: «Враг продавил левый фланг Курской группировки Сил обороны Украины. <...> Сформировалась очень ненадежная тактическая обстановка для смежных подразделений севернее. <...> Хуже всего сейчас, пожалуй, в Любимовке, но надо подождать, чем закончится новый раунд маневренной войны».

Украинский блогер Анатолий Шарий дает следующую оценку: «Погребки под контролем Украины, никто оттуда не отступает. Любимовка - ВС РФ там закрепились, но не полностью. ВСУ проводят контратаку, есть небольшие успехи. <...> Короче, задача держать как угодно, но держать территорию Курской области».

«Если РФ берут Ольговку, Любимовку и Погребки, то можно смело уходить - они будут на высоте и доминировать над остальными», — заключил Шарий.

Другие российские источники также осторожны в оценках. Канал «Архангел спецназа Z» сообщает о продолжающихся боях вблизи границы и атаках с обеих сторон, отмечая некоторые успехи российских войск.

* Ситуация остается динамичной и неопределенной, с противоречивыми сообщениями от различных источников. В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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