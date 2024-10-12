Спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон выразил надежду на победу Дональда Трампа в предстоящих президентских выборах, полагая, что это приведет к завершению конфликта в Украине и устранит необходимость дальнейшей военной помощи.

«Не имею желания дальше финансировать Украину, и надеюсь, что в этом нет необходимости», — заявил политик в интервью Punchbowl News.

Джонсон полагает, что Трамп сможет завершить конфликт в Украине, устранив необходимость дальнейшей военной помощи. «Если [на выборах] победит Трамп, то, я верю, он действительно сможет положить конец этому конфликту. Я действительно верю в это. Я думаю, что он позвонит Путину и скажет ему: «Хватит», – добавил спикер.

Позиция Джонсона отражает растущее сопротивление среди республиканцев дальнейшему финансированию Украины. Ранее спикер уже препятствовал принятию пакета помощи Киеву на сумму 61 млрд долларов, хотя позже предложил свой вариант законопроекта, одобренный в апреле.

Впоследствии задержка военной помощи США оказала существенное влияние на ход боевых действий в Украине. Украинские силы были вынуждены перейти к более оборонительной тактике из-за нехватки боеприпасов и техники, особенно артиллерийских снарядов и ракет для систем ПВО. Это привело к сокращению наступательных операций и ограничению возможностей по защите от воздушных атак.

Российские войска воспользовались ситуацией для укрепления своих позиций, в то время как украинское командование было вынуждено пересматривать стратегические планы, делая больший упор на использование беспилотников и поиск альтернативных источников военной поддержки.

Ситуация может еще больше осложниться после выборов в ноябре 2024 года, если республиканцы укрепят свои позиции в Конгрессе. Трамп, как кандидат от республиканцев, неоднократно обещал завершить войну в Украине еще до инаугурации и пугал Третьей мировой войной в случае победы оппонентки Камалы Харрис.