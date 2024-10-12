Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении из двухдневного визита в Албанию и Сербию провел пресс-конференцию на борту самолета, где ответил на вопросы журналистов и подвел итоги своей поездки.

Эрдоган охарактеризовал свой визит в Албанию как «чрезвычайно продуктивный и успешный». В Тиране он провел встречу с премьер-министром Эди Рамой в рамках второго заседания Совета сотрудничества высокого уровня. По итогам переговоров были подписаны документы о сотрудничестве в сферах высшего образования, сельского хозяйства, связей с общественностью и СМИ.

Важным событием визита стало открытие крупнейшей на Балканах мечети «Намазгях» в Тиране. «Мечеть «Намазгях», с одной стороны, предоставит дополнительные возможности нашим мусульманским братьям для совершения богослужений, а с другой стороны, будет выполнять функцию культурного центра», — заявил Эрдоган.

В Белграде состоялось четвертое заседание Совета сотрудничества высокого уровня, в ходе которого были подписаны 11 соглашений. Эрдоган и президент Сербии Александар Вучич обсудили вопросы двусторонней торговли с целью достижения товарооборота в 5 млрд долларов. Турецкий лидер выразил удовлетворение растущим туристическим обменом между странами.

Комментируя действия Израиля в секторе Газа, Эрдоган заявил: «Израиль не только атакует и дестабилизирует Палестину и Ливан. Он также стремится распространить последствия этого огня на соседние страны. Мы не можем оставаться в стороне от этой ситуации».

Турецкий лидер также заявил, что разведка Турции держит под контролем все прошлые и вероятные будущие шаги Израиля против Турции. «Израильскую агрессию нельзя игнорировать. В настоящее время с помощью нашей разведки мы, естественно, держим под контролем все без исключения шаги, которые Израиль предпринял ранее или может сделать в отношении Турции в дальнейшем», — рассказал журналистам президент.

По словам Эрдогана, геноцид в Газе войдет в историю как «одно из величайших бесчестий человечества». «Те, кто сегодня поддерживает сионистскую организацию, именуемую Израилем, будут нести бремя этого позора на протяжении поколений», — предрек президент Турции.

«Мы слышим вопли матерей, потерявших своих детей. Но сионистский Израиль к этому глух. Они продолжают свою политику геноцида», — заявил президент Турции.

Эрдоган подчеркнул решимость Турции продолжать информировать мировое сообщество о действиях Израиля. «Мы неустанно будем рассказывать миру о преступлениях, совершенных сионистским Израилем. С гордостью могу сказать, что в нашей стране сформировалось глубокое понимание действий этого государства-террориста. Мы приложим все усилия, чтобы это понимание стало неотъемлемой частью общественного сознания», — заверил глава государства.

«Мы продолжим использовать все правовые и дипломатические средства, чтобы привлечь Израиль к ответственности за геноцид. В этом вопросе мы не остановимся и будем идти до конца», — пообещал турецкий лидер.

Президент выразил обеспокоенность возможной эскалацией конфликта в регионе, в частности, угрозой распространения военных действий на Сирию. Он подчеркнул важность сохранения территориальной целостности Сирии и необходимость дипломатического решения конфликта.

Он охарактеризовал Израиль как «наиболее конкретную угрозу региональному и глобальному миру», призвав международное сообщество положить конец этой угрозе.

Эрдоган также отметил сложную геополитическую ситуацию в регионе: «С начала гражданской войны в Сирии мы внимательно следим за шагами России, так как она действует совместно с Сирией. В вопросах, связанных с Ираном, Россия, Иран и Сирия — весь этот трехсторонний механизм действует вместе. С другой стороны, есть коалиционные силы, состоящие из Америки, Англии и Германии. Коалиционные силы взяли под свое покровительство террористическую организацию РКК/YPG».

Президент Турции подчеркнул необходимость принятия Россией, Ираном и Сирией более эффективных мер против угрозы территориальной целостности Сирии. Он также отметил, что схожая ситуация наблюдается в Ираке.

«Схожая ситуация наблюдается и в Ираке, — отметил Эрдоган. — Учитывая, с одной стороны, попытки Израиля распространить войну на весь регион, а с другой — деструктивную деятельность террористических организаций, мы должны отбросить мелочные интересы и сплотиться ради спасения региона».

Эрдоган также выразил обеспокоенность возможными провокациями внутри Турции. «Те, кто стремится к дестабилизации и действует с целью посеять хаос, всегда встречали отпор с нашей стороны. Так будет и впредь», — заявил турецкий лидер. Он призвал граждан сохранять бдительность и критически оценивать информацию, особенно в социальных сетях, чтобы не поддаваться на возможные провокации.

Касательно отношений с Грецией, турецкий лидер отметил позитивные сдвиги и готовность к диалогу по спорным вопросам в Эгейском море. «Мы с самого начала подходим к вопросам на повестке дня двух стран, ориентируясь на решение. Мы говорим, что две страны могут проявить волю к решению и оставить проблемы позади», — заявил он.