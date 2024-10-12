ПОЛИТИКА
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Отец убитого Израилем двухмесячного малыша оплакивает смерть ребенка
По меньшей мере 12 палестинцев погибли и еще 30 получили ранения в результате серии израильских авиаударов по четырем жилым домам в городе Джебалия на севере сектора Газа. Среди погибших был двухмесячный ребенок. В больнице у отца малыша случился нервный срыв. Он рассказал, что ребенок все время пока был живой страдал от недоедания. В Газе из-за израильской блокады по-прежнему не хватает еды, медикаментов и предметов первой необходимости. #авиаудар #израиль #газа #убийство #геноцид #палестина #малыш #дети #trtнарусском
ывап / Others
12 октября 2024 г.
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