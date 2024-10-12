Украинские военные нанесли удар по складу топлива в оккупированном городе Ровеньки Луганской области, в результате чего начался пожар, сообщили в МЧС РФ. Ведомство уточнило, что пожар потушили.

Генштаб ВСУ подтвердил атаку и уточнил, что на складе находились запасы горюче-смазочных материалов, поставляемых для нужд российской армии.

«Сегодня ночью нанесен удар по складу горюче-смазочных материалов в районе города Ровеньки на временно оккупированной территории Луганской области. На этой базе хранились нефть и нефтепродукты, которые поставлялись в том числе для нужд армии РФ», — говорится в сообщении ВСУ.

Министерство обороны России заявило, что в ночь на 12 октября их силам ПВО удалось уничтожить 47 украинских беспилотников. Из них 17 были перехвачены над Краснодарским краем, 16 — над Азовским морем, 12 — над Курской областью и два — над Белгородской. В последней пострадали гражданские: по словам губернатора Вячеслава Гладкова, за прошедшие сутки двое человек погибли и 11 получили ранения от обстрелов.

По словам Гладкова, вечером 11 октября Шебекино подверглось обстрелу, в результате которого пострадали девять человек, один из которых скончался на утро следующего дня. На село Устинка утром 12 октября упал беспилотник, ранив трех жителей, а также повредив линии электропередач и здания.

В Краснодарском крае после атаки дронов повреждены три дома и один автомобиль. Губернатор Вениамин Кондратьев отметил, что пострадавших в регионе нет.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.