Согласно сообщению телеканала Al-Mayadeen, «Хезболла» нанесла ракетные удары по ряду объектов на севере Израиля, включая завод по производству взрывчатки, известный как «База 7200», расположенный на юге Хайфы. В командном штабе движения утверждают, что атаки на израильские военные и промышленные объекты проводились в ночное время.

Информации о возможных жертвах или нанесенном материальном ущербе пока нет.

Ранее «Хезболла» неоднократно заявляла, что будет продолжать удары по израильским целям в ответ на действия израильской армии в Ливане.

Тем временем, ВВС Израиля нанесли удары по восточным и южным регионам Ливана. Ливанское агентство новостей NNA передает, что в населенном пункте Сараин-аль-Тахта в регионе Баальбек был атакован склад яиц, а в пригороде Сайды, Кевсерийе эс-Сияд, разрушено трехэтажное строение.

Также сообщается, что дорога между Кевсерийе эс-Сияд и Аль-Гассания на юге Ливана была временно закрыта для движения после интенсивных атак. Мишенями израильской авиации стали и другие районы — окрестности Аль-Хуш в городе Сур и населенные пункты Зифта и Захрани к югу от Набатии. Пока не уточняется, есть ли жертвы или разрушения.

Обстрелы привели к массовой миграции ливанцев не только в столицу и на север, но и в соседнюю Сирию, а количество укрытий и ресурсов для оказания помощи резко ограничено. Израильские военные продолжают блокировать ряд гуманитарных коридоров, что затрудняет доставку помощи в пострадавшие районы.