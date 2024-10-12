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«Хезболла» атакует Хайфу
«Хезболла» заявила об осуществлении ракетной атаки на завод по производству взрывчатых веществ на юге израильского города Хайфа
«Хезболла» атакует Хайфу
«Хезболла» нанесла ракетные удары по ряду объектов на севере Израиля / Фото: AA
12 октября 2024 г.

Согласно сообщению телеканала Al-Mayadeen, «Хезболла» нанесла ракетные удары по ряду объектов на севере Израиля, включая завод по производству взрывчатки, известный как «База 7200», расположенный на юге Хайфы. В командном штабе движения утверждают, что атаки на израильские военные и промышленные объекты проводились в ночное время.

Информации о возможных жертвах или нанесенном материальном ущербе пока нет.

Ранее «Хезболла» неоднократно заявляла, что будет продолжать удары по израильским целям в ответ на действия израильской армии в Ливане.

Тем временем, ВВС Израиля нанесли удары по восточным и южным регионам Ливана. Ливанское агентство новостей NNA передает, что в населенном пункте Сараин-аль-Тахта в регионе Баальбек был атакован склад яиц, а в пригороде Сайды, Кевсерийе эс-Сияд, разрушено трехэтажное строение.

Также сообщается, что дорога между Кевсерийе эс-Сияд и Аль-Гассания на юге Ливана была временно закрыта для движения после интенсивных атак. Мишенями израильской авиации стали и другие районы — окрестности Аль-Хуш в городе Сур и населенные пункты Зифта и Захрани к югу от Набатии. Пока не уточняется, есть ли жертвы или разрушения.

Обстрелы привели к массовой миграции ливанцев не только в столицу и на север, но и в соседнюю Сирию, а количество укрытий и ресурсов для оказания помощи резко ограничено. Израильские военные продолжают блокировать ряд гуманитарных коридоров, что затрудняет доставку помощи в пострадавшие районы.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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