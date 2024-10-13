ПОЛИТИКА
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В Албании открыли крупнейшую мечеть на Балканах «Намазгях»
В столице Албании с участием президента Турции открылась крупнейшая мечеть на Балканах «Намазгях», способная вместить одновременно около 10 тыс. верующих. Сооружение в османском стиле было возведено с участием турецких строителей. Комплекс мечети включает в себя выставочный зал, библиотеку, учебные комнаты и культурный центр. #мечеть #открытие #албания #тирана #мусульмане #турция #эрдоган #trtнарусском
выап / Others
13 октября 2024 г.
Истории
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