В пятницу The Washington Post, ссылаясь на источники и электронные письма, сообщила, что предвыборный штаб кандидата в президенты Дональда Трампа запросил от Секретной службы США дополнительную защиту, включая установку пуленепробиваемых стекол и обеспечение военными транспортными средствами. По словам источников, республиканский конгрессмен Майкл Уолтц отправил в Секретную службу письмо с просьбой предоставить Трампу военный самолет или усиленную защиту его личного самолета в связи с предполагаемой угрозой со стороны Ирана.

Штаб Трампа утверждает, что получил информацию от американской разведки о возможных угрозах покушения, связанных с Ираном. Сотрудники штаба обеспокоены недавними инцидентами: 15 сентября во Флориде, во время игры в гольф, был замечен злоумышленник с винтовкой, скрывавшийся в кустах. Секретная служба предотвратила покушение, однако подобные инциденты, как сообщили представители штаба, участились. За два месяца до этого, во время митинга в Пенсильвании, Трамп был ранен в ухо, что усилило обеспокоенность по поводу его безопасности.

Президент США Джо Байден, комментируя запрос предвыборного штаба, подчеркнул, что Трамп как бывший президент заслуживает повышенной защиты. Он добавил, что военные ресурсы могут быть использованы, если они соответствуют стандартам защиты действующего президента.

Секретная служба, на которую легла дополнительная нагрузка в связи с поступившими запросами, пока не дала официального ответа на просьбы штаба Трампа.