Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что российские войска в ночь на 12 октября нанесли удары по городу, в результате чего пострадали три человека: женщины 55 и 22 лет и 11-летняя девочка. По его словам, женщины отказались от госпитализации, тогда как ребенка доставили в больницу, где ему оказали необходимую помощь и отпустили домой.

Национальная полиция Украины уточняет, что российская армия использовала управляемые авиационные бомбы, которые попали по объекту инфраструктуры, частному сектору и территории конного клуба. В результате обстрелов были зафиксированы повреждения жилых домов и объектов инфраструктуры.

По данным областной администрации, в течение суток российские войска совершили 425 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области. Власти получили 30 сообщений о разрушениях, вызванных обстрелами.

В этот же день Минобороны России сообщило, что российские военные за минувшую неделю нанесли 38 групповых ударов по объектам на территории Украины.

Ранее в Днепропетровской области Украины после взрывов начался пожар на предприятии.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.