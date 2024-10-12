В 22:00 по местному времени район газового месторождения «Конико», где находятся силы США, подвергся ракетному обстрелу со стороны поддерживаемых Ираном группировок, которые дислоцируются на западном берегу реки Евфрат, сообщило агентство «Анадолу», ссылаясь на местные источники. Вслед за этим на территории американской базы были слышны мощные взрывы, однако о жертвах среди американских военнослужащих пока не сообщалось.

В ответ американские силы нанесли артиллерийский удар по селению Хавиджет Сакыр, находящемуся под контролем проиранских группировок. Также источники сообщили о воздушной атаке с применением дрона неизвестного происхождения по автомобилю, перевозившему боевиков в районе Михкан. В результате этой атаки погибли два человека, еще три получили ранения.

Район Дейр-эз-Зор на востоке Сирии часто становится местом столкновений, так как американские базы в провинциях Хасека и Дейр-эз-Зор регулярно подвергаются атакам с использованием ракет и дронов-камикадзе.

Территории на восточном берегу Евфрата удерживает поддерживаемая США террористическая организация YPG (сирийское крыло PKK), тогда как западные районы находятся под контролем сирийского правительства и проиранских группировок.

Вечером 1 октября Революционная гвардия Ирана нанесла ракетный удар по израильским военным объектам, включая три базы. В ответ Израиль предупредил о намерении нанести мощный удар по Ирану, нацелившись на нефтяные и ядерные объекты. Тегеран, со своей стороны, пригрозил атаковать израильские НПЗ, если Израиль предпримет ответные действия.

Предполагаемый ответ Израиля может быть «более агрессивным», чем хотелось бы Вашингтону, однако стороны близки к согласию.