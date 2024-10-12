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Взрыв на заправке в Грозном
В Ахматовском районе Грозного произошел мощный взрыв на заправке, унесший жизни четырех человек, включая двух детей
Взрыв на заправке в Грозном
Фото: МЧС РФ / Others
12 октября 2024 г.

В Ахматовском районе Грозного на проспекте Мохаммеда Али 12 октября произошел взрыв цистерны с газом на автозаправке, что привело к сильному пожару. По данным телеграм-каналов Baza и Mash, взорвалась одна цистерна с топливом, после чего огонь перекинулся на вторую. В МЧС России сообщили, что причиной происшествия могла стать детонация бензовоза или самой цистерны с топливом.

По сообщениям «Интерфакса», ссылающегося на экстренные службы, в результате взрыва пострадали несколько человек. Mash уточняет, что среди пострадавших — мать и ребенок, которых ранило отброшенным взрывной волной баллоном. Позже представители МЧС сообщили, что на месте взрыва погибли четверо, включая двоих детей. Точные данные о числе пострадавших в ведомстве не привели.

На данный момент причины инцидента выясняются, а на месте продолжают работать пожарные бригады и спасатели.

Площадь пожара в Грозном составила 900 квадратных метров, сообщают в МЧС.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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