В Ахматовском районе Грозного на проспекте Мохаммеда Али 12 октября произошел взрыв цистерны с газом на автозаправке, что привело к сильному пожару. По данным телеграм-каналов Baza и Mash, взорвалась одна цистерна с топливом, после чего огонь перекинулся на вторую. В МЧС России сообщили, что причиной происшествия могла стать детонация бензовоза или самой цистерны с топливом.

По сообщениям «Интерфакса», ссылающегося на экстренные службы, в результате взрыва пострадали несколько человек. Mash уточняет, что среди пострадавших — мать и ребенок, которых ранило отброшенным взрывной волной баллоном. Позже представители МЧС сообщили, что на месте взрыва погибли четверо, включая двоих детей. Точные данные о числе пострадавших в ведомстве не привели.

На данный момент причины инцидента выясняются, а на месте продолжают работать пожарные бригады и спасатели.

Площадь пожара в Грозном составила 900 квадратных метров, сообщают в МЧС.