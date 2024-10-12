Иранские авиапассажиры больше не смогут брать на борт самолета электронные устройства связи, кроме мобильных телефонов, сообщает агентство ИРНА со ссылкой на представителя Организации гражданской авиации Джафара Язерлу. Он подчеркнул, что мера направлена на обеспечение безопасности полетов.

Запрет включает такие устройства, как пейджеры и рации, и распространяется как на пассажирский салон, так и на грузовой отсек самолета. Пассажирам рекомендуется не предпринимать попыток проносить на борт какие-либо устройства связи, кроме мобильных телефонов, отметил Язерлу.

Новые правила действуют для всех рейсов, отправляющихся с территории Ирана.

Несколько недель назад в Ливане произошли одновременные взрывы устройств связи, которые члены «Хезболлы» использовали для внутренней зашифрованной передачи сообщений.

По данным Минздрава Ливана, всего в результате взрывов погибли как минимум 37 человек, в том числе несколько детей, еще около трех тысяч человек получили ранения, многие из которых были случайными гражданскими лицами.

«Хезболла» и власти Ливана обвинили в атаке Израиль. Власти Израиля напрямую не комментировали произошедшее, однако, по данным CNN, взрывы стали результатом совместной операции разведывательной службы «Моссад» и израильских военных.

По данным CNN, взрывчатка в пейджерах членов движения «Хезболла» была спрятана в аккумуляторах.